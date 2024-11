La fibre optique n'est pas en reste, sur le fixe, et continue d'être un moteur de croissance majeur pour l'opérateur. Free a séduit 137 000 nouveaux abonnés fibre (25 000 abonnés nets, si l'on déduit ceux ayant basculé de l'ADSL à la fibre) entre juillet et septembre, portant son parc total à plus de 6 millions de clients. Un autre chiffre impressionnant : celui du taux d'adoption de la fibre, qui atteint désormais 80,3%.