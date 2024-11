Le futur expert devra justifier de 3 à 5 ans d'expérience minimum dans le domaine de la cybersécurité ou de la gestion des risques. Ses missions seront cruciales. Il devra aussi bien identifier et évaluer les risques cyber, que mettre en place des contrôles de sécurité efficaces. Il aura aussi le devoir d'assurer la conformité aux normes internationales comme l'ISO 27001 (qui encadre la sécurité de l'information et des données) et l'ISO 31000 (pour la gestion des risques).