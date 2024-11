Cette offre s'adresse à tous les abonnés Canal+, quelle que soit la formule souscrite. Qu'ils soient clients directs ou qu'ils bénéficient de Canal+ via leur box internet, les abonnés peuvent désormais accéder à l'ensemble des chaînes de la marque, dont les incontournables CANAL+ Foot et CANAL+ Sport. Que les cinéphiles se rassurent, cette offre concerne également CANAL+ Cinéma et la gamme complète Ciné+ (Frisson, Emotion, Family, Festival, Classic), sans oublier, bien entendu, l'offre OCS.

Si vous ne voulez pas passer à côté de cette occasion, sachez qu'il vous suffit de vous connecter sur la plateforme myCANAL pour en profiter. Pour célèbre en bonne et due forme ce quarantième anniversaire, rappelons que le groupe a déjà déployé il y a quelques jours une offre spéciale donnant accès à la totalité des services Canal+ pour la somme de 40 euros par mois.