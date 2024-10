Le calendrier de déploiement fraîchement communiqué par OnePlus s'étale d'octobre 2024 à février 2025, avec une priorité donnée aux modèles les plus récents. Le OnePlus 12 et ses déclinaisons ouvriront le bal en octobre 2024, suivis en novembre par le OnePlus Open et la OnePlus Pad 2. Les utilisateurs de OnePlus Pad de première génération devront quant à eux patienter un mois supplémentaire. La vague de décembre 2024 concernera également le OnePlus 11 5G, le OnePlus 11R 5G et la série Nord 4, tandis que les OnePlus 10 Pro 5G, 10T 5G et Nord 3 5G devront patienter jusqu'en janvier 2025. Les OnePlus 10R 5G et Nord CE 3 5G fermeront la marche en février 2025.