L'équipe olympique de football du Canada utilise un drone pour espionner la sélection néo-zélandaise et présente ses excuses

La délégation canadienne, qui se dit « choquée et déçue », a présenté ses « plus sincères excuses à la Fédération néo-zélandaise de football, aux joueuses concernées et au Comité olympique de Nouvelle-Zélande ». Des discussions ont été menées avec le CIO, l'organisation de Paris 2024 et la FIFA, quant aux suites à donner à cet espionnage aérien.