Comme tout autre appareil électroménager, le ventilateur accumule de la poussière au fur et à mesure du temps. Son entretien se révèle essentiel à plusieurs égards : préserver la longévité de l’appareil, assurer de bonnes performances de ventilation et, surtout, limiter la circulation des poussières et autres micros débris néfastes pour la santé. Découvrez comment nettoyer un ventilateur en toute simplicité !