Danger : le derniers BIOS bêta des cartes mères Gigabyte AORUS Z790 peut bloquer l'accès... au BIOS !

Dans l'absolu, le problème n'est donc pas « dangereux » d'abord parce que le système semble booter et fonctionner normalement au-delà de cet accès problématique aux options du BIOS. Ensuite parce qu'il semble possible de revenir en arrière en flashant avec une plus ancienne version.

Là où la chose pose davantage question, c'est que le problème d'accès au BIOS ne semble pas devoir être un cas isolé. Gigabyte n'aurait-elle pas été assez rigoureuse avant le déploiement de cette version bêta ? De plus, on se demande pourquoi ladite version est encore disponible à l'heure où nous écrivons ces lignes et sans le moindre avertissement…