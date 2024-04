Vous pourrez bientôt acheter des cartes SD avec 4 téraoctets de stockage

SanDisk Extreme Pro - Carte SD

La gamme Extreme Pro est un très bon choix pour la plupart des usages qui demandent un débit soutenu en écriture. Photographes et vidéastes y trouveront donc leur compte jusqu'en 4K, même si à cette résolution certains opteront pour de meilleures performances selon leurs équipements.

Avec sa gamme Extreme Pro, SanDisk propose cinq cartes SDXC disposant de capacités de stockage de 64, 128, 256, 512 Go et 1 To. Fonctionnant sur une interface UHS-I, ses cartes affichent les certifications C10, U3 et V30. Ce sont surtout les deux dernières qui nous intéressent ici puisqu'elles indiquent une classe de vitesse UHS et vidéo garantie pour un minimum de 30 Mo/s en écriture, ce qui commence à être convenable pour la capture de photographie en RAW, mais aussi pour de la vidéo FHD et même pourquoi pas sur la définition 4K.

Si ces indications garantissent un seuil minimal d'écriture sous lequel la carte ne descendra pas, les cartes Extreme Pro sont toutefois capables de monter jusqu'à 90 Mo/s en écriture. Enfin, la vitesse de lecture atteint ici les 170 Mo/s grâce à une technologie propriétaire de SanDisk qui lui permet de dépasser le seuil initialement fixé par l'interface UHS-I (104 Mo/s).