DLSS 3.7 et XeSS 1.3 : la qualité d'image progresse chez NVIDIA et Intel

Cela dit, les apports sont réels et vont de pair avec la sortie des derniers pilotes graphiques GeForce, les 552.12. Ces derniers prennent en charge la saison 3 de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Modern Warfare. Plus important donc, DLSS 3.7 arrive afin d'améliorer encore le rendu visuel. Pour être tout à fait honnêtes, les différences ne sautent pas aux yeux.

NVIDIA précise que les gains sont perceptibles sur les scènes en mouvement, l'objectif étant de réduire les effets de flou induits par DLSS. Il s'agit aussi de réduire l'apparition d'artefacts, mais bien sûr, pour en profiter, il faut que le jeu concerné soit DLSS 3+. On pense ainsi à Alan Wake 2, Horizon Forbidden West pour ne cite que les plus mis en avant par NVIDIA.