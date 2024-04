Les écrans gaming TCL R8 débarquent avec du QD-Mini-LED certifié DisplayHDR 1400 !

Cela implique d'abord que le moniteur est capable de monter à un pic lumineux égal ou supérieur à 1 400 cd/m2 (sur de petites surfaces comme en plein écran), mais aussi et entre autres qu'il peut afficher une luminance maximale du noir de 0,02 cd/m2. Les critères de précision et de couverture colorimétrique entrent également en compte. Sur ce point, TCL annonce une certification Pantone avec une couverture de 95 % du DCI-P3, et de 97 % de l'espace Adobe RGB, le tout avec un Delta E inférieur à 2 pour les trois principaux espaces de couleurs.