Les fabricants de SSD cherchent à refaire leurs marges : des hausses jusqu'à +25 % ?

En effet, après une hausse de plus ou moins 10 % observée sur la fin d'année 2023, c'est encore autour de 15 % qui ont été relevés sur le premier trimestre 2024. TrendForce n'est hélas guère plus rassurant pour le second trimestre avec une estimation de la hausse sur le marché du SSD comprise entre 10 et 15% pour les particuliers alors que pour les SSD d'entreprise, on serait même plus proches des 25 %.

Plus regrettable encore, TrendForce ne voit pas la situation s'améliorer sur le reste de l'année. Bien sûr, il n'est pas question de sortir une boule de cristal, mais ses analystes estiment que pour atteindre le tarif optimal des différents fabricants, il faudrait une hausse de 40 % sur le prochain trimestre. Si vous trouvez des bons plans sur ce segment, n'hésitez pas.