Prix de la NAND : malgré la hausse, Samsung baisse encore sa production... et entretient l'inflation

Depuis, nous assistons à une remontée des prix, même si diverses opérations de promotion sur des produits de gammes plus anciennes peuvent atténuer cette impression. Il ne s'agit évidemment que de deux exemples et pris à partir d'un seul revendeur, mais les Corsair MP600 PRO LPX et Samsung 990 PRO sur Amazon confirment cette tendance.

En juillet 2023, les deux SSD ont atteint leur prix le plus bas (70 dollars) avant de remonter en décembre (respectivement 75 et 100 dollars) et de confirmer cette tendance en janvier (90 et 110 dollars). Principal fabricant de NAND au monde, Samsung ne serait donc pas étranger à cette hausse.