Ça coince sur la mémoire NAND : les ventes mondiales de SSD chutent de 10,7% sur un an

Alors que les principaux fabricants de mémoire NAND rivalisent d'annonces pour mettre en avant leurs plus récents progrès techniques, on sent bien que des nuages viennent obscurcir leur horizon.

En témoigne l'information relative à l'augmentation des prix des wafers de la part de Samsung : quand les observateurs s'attendaient à une hausse d'environ 10 %, il serait plutôt question de 20 %.