Malgré ses dénégations, Intel devrait bien sortir des Meteor Lake au format socket 1851

Une carte qui arbore cependant déjà ce socket LGA1851 et qui, plus important encore, annonce une compatibilité Meteor Lake-PS sur la fiche dénichée par l'un de nos informateurs favoris. Intel n'a encore jamais évoqué de tels CPU, mais tout porte à croire qu'ils seront relativement confidentiels, pensés pour les clients les plus compacts, l'internet des objets (IoT).

En elle-même, la carte mère MI1002 n'a d'ailleurs rien de bien extraordinaire confirmant son orientation entrée de gamme. En plus du socket 1851, elle dispose de deux emplacements SO-DIMM DDR5, d'un unique port M.2 pour un SSD 2280 et de deux ports SATA. Deux autres M.2 sont là pour le sans-fil et le réseau filaire est dévolu à deux RJ45 2,5 GbE.