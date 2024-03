Le Xiaomi 14 rejoint notre comparatif des meilleurs smartphones compacts !

Il y a bien deux modèles dans la gamme de prix du Xiaomi 14 auxquels nous pouvons comparer ce dernier : l'iPhone 15 et le Fairphone 5.

Commençons par l'appareil d'Apple. C'est un sérieux concurrent : son design est irréprochable et toujours aussi esthétique, fidèle à l'esprit de la marque à la pomme. Les deux smartphones demeurent toutefois au coude à coude en ce qui concerne la qualité de l'écran et les performances élevées, que ce soit pour la navigation ou des usages plus gourmands, comme le jeu vidéo. Le Xiaomi 14 marque le pas sur l'autonomie, avec des heures en plus au compteur. Reste que l'iPhone 15 est un peu meilleur en photo.

Vis-à-vis du Fairphone 5, le Xiaomi 14 demeure en avant ; notons qu'il est tout de même plus cher de 200 euros environ. Les performances décoiffent davantage (et, surtout, ne connaissent pas de ralentissements contrairement au Fairphone 5), l'autonomie est meilleure et, surtout, le volet photo / vidéo est bien plus réussi. L'atout distinctif du Fairphone : il se veut écoresponsable.