Le nouveau MacBook Air sacrifierait ses performances lorsque deux écrans y sont connectés

Cet effondrement des performances de la puce M3 s'explique par la montée en température observée lorsque le MacBook Air est utilisé en mode « clamshell », et donc avec le capot rabattu. Dans ce cas de figure, la chaleur générée par le processeur a plus de mal à être dissipée, ce qui finit par brider ses capacités. Rien de surprenant ici : le MacBook Air est en effet dépourvu de système de dissipation actif et doit donc se refroidir de manière passive, sans l'aide de ventilateurs, contrairement aux MacBook Pro, dont nous avons testé les derniers modèles.

Nous mettrons quand même deux bémols aux découvertes de Max Tech : ce problème de surchauffe n'est visiblement d'actualité que dans le cadre d'une utilisation intensive du MacBook Air M3, avec deux écrans connectés et le capot fermé. De plus, le vidéaste insiste lourdement sur la chauffe de l'appareil pour vanter rapidement après l'efficacité de dispositifs de refroidissement complémentaires, vendus par des accessoiristes tiers… et sur lesquels il touche vraisemblablement une commission.