Trois fois plus de CPU vendus par Intel : les concurrents AMD et Apple restent à bonne distance

Plus important, Intel est le seul de ce trio à progresser avec +3 % sur un an quand AMD recule légèrement (-1 %) et Apple baisse plus nettement (-4 %). Il est d'ailleurs à noter que le quatrième larron (MediaTek) est le seul à plus franchement augmenter (+27 %), mais il reste tellement loin derrière.

Des chiffres largement favorables à Intel donc qui doit toutefois rester sur ses gardes car un autre indicateur est moins flatteur : les parts de marché non plus en unités vendues, mais en revenus générés. Là, Intel reste le numéro un avec 41 milliards de dollars, mais AMD (8 milliards) et Apple (5 milliards) ont davantage progressé sur un an.