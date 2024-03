Ryzen 8600G vs MTT S80 : la carte graphique chinoise largement débordée par l'iGPU d'AMD

La MTT S80 est trois fois moins puissante que la GeForce GTX 1650 et même les APU AMD font bien mieux : la MTT S80 est 50 % plus lente que le 8700G et 40 % plus lente que le 8600G. Cela malgré une consommation bien plus élevée (255 watts de TDP) et nous ne parlerons même pas du cas de la S30 qui n'est pas prévue pour le jeu vidéo.

Le retard de la société Moore Threads reste donc important alors que ses GPU ne prennent toujours pas en charge DirectX 12. Bien sûr, nous serons tout de même attentifs aux progrès futurs de la marque.