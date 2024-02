Google va traquer les émissions de méthane avec un satellite, de l'IA et des algorithmes

Le méthane est un gaz massivement rejeté par les activités humaines. Un tiers des émissions provient de l'élevage intensif, le reste venant d'autres activités telles que la riziculture et, plus récemment, des lancements orbitaux. Mais le véritable problème, c'est que le méthane dispose un pouvoir de réchauffement plus de 80 fois supérieur au dioxyde de carbone selon un rapport de l'ONU. En s'associant à Google, l'Environmental Defense Fund souhaite pouvoir identifier précisément l'origine des fuites émettrices, afin de permettre une action rapide et localisée.

« En alimentant les algorithmes de détection de méthane avec le Cloud Computing et en appliquant l'IA à l'imagerie satellite pour identifier les infrastructures pétrolières et gazières dans le monde entier, notre objectif est d'aider l'EDF à quantifier et à retracer les émissions de méthane jusqu'à leur source. », indique Google dans sa publication.

Pour concrétiser cette idée, l'EDF mettra très prochainement en orbite le satellite MethaneSat, qui fera quinze fois le tour de la Terre chaque jour à une altitude de 563,27 kilomètres. Ce satellite va embarquer une IA de détection, dont les algorithmes devront suivre le chemin parcouru par les émissions à partir d'un endroit précis et trouver l'origine des fuites ou plus globalement des émissions.