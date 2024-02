Crucial T705 en fuite : le plus rapide des SSD et des capacités jusqu'à 4 To ?

Le T705 est donc non seulement une réalité dont on devrait bientôt avoir une officialisation en bonne et due forme, mais il vient aussi remettre les pendules à l'heure et – sans doute – redonner à Crucial la couronne du SSD M.2 le plus rapide en PCI Express Gen 5.

En effet, Crucial semble se diriger vers des débits de 14,5 Go/s en lecture séquentielle et encore 12,7 Go/s en écriture séquentielle pour la version 2 To du T705, laquelle sera plus rapide que les 1 To et 4 To.