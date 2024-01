Pour débusquer les élèves qui vapotent, les écoles américaines ont une solution : utiliser des capteurs et caméras

Les écoles à travers les États-Unis investissent des millions de dollars dans la surveillance technologique, pour combattre le vapotage de leurs étudiants. Certains capteurs installés dans les établissements, souvent sans avertir les élèves, coûtent plus de 1 000 dollars. Et pour les jeunes gens qui se font attraper, les conséquences peuvent parfois être graves, sans parler des préoccupations liées à la vie privée, et à l'efficacité réelle de ces mesures.