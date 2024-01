La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER rejoint notre comparatif des meilleures cartes graphiques !

La RTX 4070 Ti SUPER offre d'excellentes performances dans les jeux, tant en 1080p qu'en 1440… et même en 4K ! Elle surpasse la RTX 4070 Ti et la RX 7900 XT dans la plupart des jeux, et est capable de fournir des fréquences d'images fluides et élevées, même avec les paramètres graphiques les plus gourmands.

Par exemple, sur Cyberpunk 2077 avec les réglages en ultra (sans ray tracing), vous atteignez plus de 155 FPS en full HD et presque 110 FPS en 1440p. Et même en 4K, vous ne descendez pas sous les 45 FPS.

Et côté applicatif ? Sur Cinebench R24, la RTX 4070 Ti SUPER - avec la mouture ASUS - atteint un excellent score de 24309 points, ce qui la place devant les alternatives de même gamme.