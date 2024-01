ETF Bitcoin : le compte de la SEC piraté, pour une vraie fausse annonce qui sème la confusion

Très vite, évidemment, les internautes ont fait part de leur colère, certain ironisant sur la volonté de la SEC de protéger les investisseurs de cryptomonnaies, alors qu'elle ne serait pas même capable de protéger son compte. Car, malgré certains sceptiques, il s'agit en effet bien d'un piratage du compte X, l'attaque ayant été confirmée quelques heures plus tard par l'équipe « Sécurité » du réseau social. Plus exactement, ce hack aurait été rendu possible par l'absence sur le compte de la SEC… d'une authentification à deux facteurs.