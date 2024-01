La Banque centrale européenne va aligner 1,3 milliard pour aider au développement de l’euro numérique

1,3 milliard d'euros. La somme ne laisse pas de doutes quant au sérieux des intentions de la BCE pour la création du fameux euro numérique, dont on entend de plus en plus parler. Elle devra servir à mettre en place un certain nombre de services qui entourent cette monnaie, selon l'appel à projets posté sur le site de la Banque centrale européenne.

« Les accords-cadres résultant de cette procédure ne concernent que certains des services liés à l'euro numérique. D'autres éléments, tels que le règlement des paiements, seraient fournis en interne par l'Eurosystème » est-il ainsi expliqué. Pour rappel, l'Eurosystème regroupe la BCE et les banques nationales des pays membres de la zone euro.