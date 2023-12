L'Italie : future terre d'accueil des nouveaux trains à hydrogène d'Alstom

Le système à hydrogène, les réservoirs et les batteries lithium-ion seront quant à eux assemblés à Vado Ligure, sur la côte à l'ouest de Gênes. Tous les composant proviendront de Sesto San Giovanni (nord de Milan) et le système de signalisation sera élaboré à Bologne. Du Made in Italy presque pur jus, qui stimulera l'économie du pays et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur ferroviaire. Une initiative qui est autant la preuve d'une avancée technologique de l'Italie qu'un pas en avant vers un avenir ou les transports publics s'annoncent plus écoresponsables.