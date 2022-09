En un seul plein d'hydrogène, le nouveau train d'Alstom pourrait rallier Marseille à Saint-Malo

Alstom a prouvé à grande échelle l'efficacité du Coradia iLint à l'occasion de ce long voyage en Allemagne, en émettant seulement de la vapeur d'eau, et ce, de façon très discrète, le train ayant circulé avec un niveau sonore des plus bas. Pour le coup, l'entreprise française s'était associée à Linde, une société irlandaise spécialisée dans l'ingénierie et le gaz, pour alimenter le train en hydrogène.