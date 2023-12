Non, les parcs éoliens en mer ne provoquent pas la mort des baleines, contrairement à ce que dit Donald Trump

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphère, avait finalement attribué 40 % des carcasses de baleines récupérées à des filets de pêche ou des collisions avec des navires, et non à l'éolien offshore. Les baleines sont, depuis des années, confrontées à de véritables menaces liées aux activités humaines, notamment les collisions maritimes, la pêche et aussi la pollution sonore sous-marine. Pour certains écologistes, se concentrer sur l'éolien offshore détourne l'attention des dangers réels.