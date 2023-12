Kawasaki va lancer la première moto thermique à l'hydrogène !

Les premières images du concept de la H2 montrent une moto plutôt massive. Sur les côtés, on peut y apercevoir les deux gros réservoirs où est stocké l'hydrogène à haute pression. Ces deux compartiments font penser à des sacoches de voyage, et cassent légèrement la ligne sportive de la moto. On ne peut pas tout avoir. En revanche, on peut se poser la question de la sécurité en cas de chute.