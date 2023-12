Cop 28 : Acer s'engage pour l'environnement avec plusieurs nouveautés

Acer a aussi présenté plusieurs de ses nouvelles solutions dans le secteur du solaire. L'entreprise a ainsi mis au monde trois nouveaux panneaux solaires pliables, destinés à « charger toutes sortes d'appareils à la maison ou en déplacement, en particulier lorsqu'il est difficile d'accéder à une autre source d'énergie. » Certifiés IP 67, ils bénéficient d'un taux de conversion allant jusqu'à 23%, et seront vendus à des prix allant de 229 à 849 euros.

Leur sortie est accompagnée de celles de trois générateurs portables, déclinés en des modèles APS 311 (600 W), APS 321 (1800 W), et APS 331 (3000 W). Le premier sera vendu à 699 euros, le second à 1399 euros et le troisième à 2199 euros. Enfin, une batterie supplémentaire APS 300 de 2,5 kWh, conçue pour l'APS 331, sera commercialisée en mars 2024 au tarif de 1699 euros.