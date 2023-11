Limiter la vitesse sur les autoroutes en Allemagne pourrait faire économiser énormément d'argent

Si le sujet revient souvent dans le débat public, c'est parce qu'il oppose les partisans de la limitation et les opposants sans qu'un accord ait été trouvé. Les sondages montrent que les Allemands sont majoritairement favorables à une limitation, mais deux partis de centre-droit (CDU et FDP) militent pour maintenir le statu quo d'après Stefan Gössling, professeur à la School of Business and Economics de l'Université de Linnaeus et principal auteur de l'article.

Dirk Messner, président du bureau fédéral de l'environnement, estime de son côté que le secteur des transports a peu fait en termes d'écologie et de prise en compte du changement climatique. Des déclarations pour le moment balayées par Volker Wissing, ministre des Transports, qui rejette l'idée de la limitation et indique que l'État devait rester en retrait sur le sujet, la vitesse relevant de la responsabilité des citoyens.

Du côté des critiques, certains estiment que l'étude est certes intéressante, mais que les gains potentiels ne suffisent pas à justifier une mise en application, rappelant au passage un récent rapport de l'agence fédérale de l'environnement :

« Selon les derniers résultats de l'Agence fédérale de l'environnement, une limitation de vitesse à 120 km/h permettrait d'économiser des émissions de gaz à effet de serre équivalente à 6,7 MTCO2e par an, soit près de 0,9 % des émissions totales de gaz à effet de serre en Allemagne […] Cependant, nous considérons expressément que la valeur de 6,7 MtCO2 est largement surestimée. »

Quoi qu'il en soit, la mise en place d'une limitation de la vitesse sur toutes les autoroutes allemandes n'est pas pour demain, le FDP et le CDU appartenant à diverses coalitions.