Le parlement européen s’attaque sérieusement aux problématiques de réparabilité et de sérialisation

Le droit à la réparation fête une jolie victoire aujourd’hui. Des nouvelles règles adoptées par les députés européens le 21 novembre pourraient bien rendre la réparation de nos smartphones, télévisions et appareils électroménagers plus facile. À Strasbourg, le parlement a voté en faveur d’un encadrement plus strict du prix des pièces détachées et du processus de réparation de nos appareils. Le processus de « sérialisation », cher à Apple entre autres, pourrait devenir illégale sur le vieux continent.