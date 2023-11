AMD annonce des bundles Avatar: Frontiers of Pandora pour l'achat de Radeon/Ryzen

Vous vous en doutez, tous les composants AMD ne sont pas logés à la même enseigne, et il y a tout de même quelques conditions à respecter. En premier lieu, il est important de connaître les dates de cette opération. Comme le précise AMD, « la période de promotion commence le 7 novembre 2023 à 09 h 00, heure de la côte Est ("ET") pour se terminer le 30 décembre 2023 à 23 h 59 m 59 s ET, ou quand les codes promotionnels seront épuisés, au premier des deux termes atteints ».

Pensez au décalage horaire de 6 heures entre la côte Est et la France. Ces dates valent pour l'obtention des codes promotionnels du jeu, car ensuite, il faut compter avec une autre limite, celle de l'utilisation dudit code. Une fois le code reçu, ne tardez pas trop : ils sont valides jusqu'au 27 janvier 2024.