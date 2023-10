On démystifie 8 idées reçues pour vous aider à prolonger la durée de vie de vos batteries de téléphone

Alors là, vous nous attendez au tournant, on le sait. Doit-on laisser sa batterie tomber à 0 % avant de recharger son téléphone ? Sachez qu'il est encore une fois faux de le croire. Les batteries modernes sont moins sollicitées lorsqu'elles sont maintenues à environ 50% de charge, car la moitié des ions lithium mobiles se trouvent dans la couche d'oxyde de lithium, et l'autre moitié dans la couche de graphite. On a donc ici moins de pression sur la batterie, et on prolonge sa durée de vie. Pensez donc à garder votre charge entre 20 et 80 %.