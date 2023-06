Smartphones : peut-être souffrez-vous de nomophobie, comme 9 Français sur 10 ?

Un peu par la force des choses, il devient de plus en plus difficile de rester longtemps éloigné de son smartphone, qui nous sert aujourd'hui à téléphoner, à prendre des photos, à communiquer avec nos proches, à jouer, à se repérer, à gérer nos rendez-vous et autres. 9 Français sur 10 souffrent d'une peur bien particulière : celle de voir son téléphone portable tomber en panne. Et si la nomophobie était devenue le nouveau mal du siècle ?