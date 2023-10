Google a bloqué une fonctionnalité bien pratique sur ses Pixel 8

Le Pixel 8 Pro est le meilleur smartphone jamais conçu par Google. En associant le processeur Tensor G3, et ses fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées, à 12 Go de RAM, la firme américaine livre un appareil taillé pour la productivité et le multitâche, sur un écran généreux de 6,7 pouces, à la définition et à la fluidité impeccables. Seuls les jeux mobiles prendront ce smartphone en défaut, les titres les plus gourmands peinant à dépasser les 30 images par seconde.

Le seul vrai reproche que l’on puisse faire à ce Pixel 8 Pro, c’est qu’on peine à lui trouver une réelle valeur ajoutée par rapport au Pixel 8 « classique ». Le téléobjectif ? Le Pixel 8 s’en passe bien grâce à un traitement logiciel très efficace. La présence d’un thermomètre ? La fonction est beaucoup trop gadget pour justifier l’écart de prix. L’écran plus lumineux ? À l’œil nu, on voit à peine la différence entre les deux dalles.

Si vous tenez absolument à une diagonale plus importante, le Pixel 8 Pro s’impose comme le choix évident. Si un affichage plus petit vous convient amplement, le Pixel 8 vous offrira une expérience tout aussi satisfaisante, à un prix moins élevé que son grand frère.