Aéroport de Bordeaux : une zone de décollage pour les drones inaugurée

La technologie des drones devient une composante de plus en plus importante de nos vies, que ce soit dans les cas les plus terribles, comme dans les guerres, ou dans la vie du quotidien. Et c'est pour ne pas rater cette révolution en cours qu'à Bordeaux, les autorités ont aménagé une zone particulière dans l'aéroport local, qui va permettre de développer l'activité dans la région.