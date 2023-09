Honor V Purse : le smartphone pliant le plus fin au monde est dispo... en Chine !

Abordons à présent les aspects plus traditionnels, à commencer par l'appareil photo. Le nouveau smartphone pliant de Honor est doté d'un capteur principal IMX800 de 50 mégapixels, d'un ultra grand angle et macro deux-en-un de 12 mégapixels. De plus, il prend en charge un zoom numérique de 0,6x, 0,8x,

1x et 1,3x. Le V Purse promet jusqu'à 200 000 ouvertures et fermetures ainsi qu'une forte résistance aux chocs et à l'abrasion. Sachez enfin qu'il abrite une batterie de 4 500 mAh conçue en silicone-carbone.