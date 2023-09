Votre prochain sac à main est un smartphone : découvrez le concept fou signé HONOR

Pour modifier le look de son smartphone, l'HONOR V Purse est accompagné d'une sélection d'attaches et de chaines interchangeables. Un système de fixation a été intégré pour être porté facilement sur l'épaule, comme on le ferait avec un sac à main traditionnel, et s'adapter à chaque tenue. Les anses ont quant à elles été fabriquées à partir de cuir végétalien.

Sur l'avant du smartphone, on retrouve un écran qui affiche différents visuels personnalisables qui imitent le design d'un sac à main. HONOR a poussé le concept assez loin, et indique que « des éléments de design tels que des chaînes, des plumes et des pompons qui réagissent et se balancent avec les mouvements du smartphone » seront intégrés à ces visuels pour que l'illusion soit la plus parfaite possible.