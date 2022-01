Honor dévoile sa Watch GS 3 au boîtier élégant (mais avec moins de batterie)

Après la Watch GS Pro , Honor continue d'étoffer son offre de montres connectées avec la Watch GS 3. Une montre qui adopte un positionnement différent, dont le look a été retravaillé pour pouvoir être porté en toute circonstance.

La montre se pare d'un verre 3D incurvé et d'un boîtier en acier inox offrant la possibilité pour l'acheteur d'opter pour un modèle Black, Silver ou Gold. Chaque coloris est livré avec un bracelet spécifique. Côté écran, on retrouve ici une dalle AMOLED de 1,43", capable d'afficher une image en 466 x 466 pixels, soit 326 ppp. C'est un peu plus que la précédente Honor GS Pro, qui proposait un écran de 1,39".