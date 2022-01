Dans quel pays dort-on le plus, lequel a les habitants les plus sportifs ? Fitbit dévoile ses chiffres de l'année 2021

De plus en plus de « Terriens » portent des bracelets et des montres connectées , des dispositifs conçus pour traquer leur nombre de pas quotidien, mesurer leur rythme cardiaque nuit et jour, scruter la durée et la qualité de sommeil, ou plus prosaïquement écouter leurs ronflements . Si à titre individuel toutes ces mesures peuvent encourager à se maintenir en forme et sont susceptibles de donner un aperçu de son état de santé, à plus grande échelle et à partir d’une certaine durée, elles peuvent possiblement nous instruire sur nos modes de vie, voire carrément dégager des tendances en fonction des pays.