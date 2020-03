Fitbit dévoile une carte montrant une activité sportive mondiale en forte baisse - surprenant non ?

Une baisse d'activité généralisée

Prendre soin de soi autrement

Source : TechRadar

Une diminution évidemment logique, puisque cette dernière découle directement des mesures de confinement mises en place par de nombreux gouvernements.Le groupe Fitbit, qui recueille des données en provenance de plus de 30 millions d'utilisateurs dans le monde entier, a dévoilé une carte permettant de découvrir la tendance des utilisateurs.Sans surprise, on y découvre une baisse d'activité, plus ou moins importante selon les pays. À noter que la carte se base sur des données recueillies durant la semaine du 16 au 22 mars, les comparant à celles de la même période l'an dernier.Evidemment, la baisse d'activité générale est due à l'épidémie de coronavirus , qui sévit actuellement dans le monde entier. L'Espagne, l'un des pays les plus touchés par le COVID-19, affiche une baisse d'activité sportive de 38 %, les porteurs de bracelets Fitbit (comme les autres) étant évidemment contraints de rester chez eux.Fitbit explique : «».En France, la baisse est également très marquée, avec une chute de 20 % de l'activité physique enregistrée par Fitbit.Cela s'explique là encore par le confinement général, bien que certains continuent d'effectuer de l'activité physique en extérieur, avec des promenades ou de la course à pied, grâce à la précieuse dérogation Fitbit rappelle qu'il existe des programmes permettant de réaliser des exercices à domicile, ou visant à maintenir (ou découvrir) une alimentation saine et variée. Fitbit conseille également de télécharger l'application, qui se charge de rappeler au porteur de se laver les mains toutes les 60 minutes.