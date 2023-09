Après AMD, le cache processeur "empilé" va bientôt concerner Intel

Le premier CPU ainsi doté du 3D-Vertical Cache est le Ryzen 5 5800X3D, dont la sortie en avril 2022 a bel et bien affolé les compteurs. Comme promis par AMD, les performances de son protégé se sont envolées par rapport au Ryzen 5 5800X.

Les esprits chagrins ont alors souligné qu'il n'était question de réels progrès que dans les jeux vidéo, et qu'il n'était pas du tout certain que le complexe processus de fabrication permette à AMD de produire suffisamment de puces. Pour la première assertion, les tests ont confirmé que les jeux vidéo sont les plus prompts à exploiter le 3D-Vertical Cache.