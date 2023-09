L'iPhone 15 aussi lent à charger que son prédécesseur ?

Alors, où en le nouveau smartphone d'Apple ? Au début de l'été, des rumeurs annonçaient des valeurs avoisinant les 35 watts. Mais, d'après Mac Otakara, la firme aurait limité la puissance de charge de l'ensemble de la gamme à… 27 watts, ce qui nous ramène aux mêmes chiffres que l'année dernière. En effet, alors que l'iPhone 14 pouvait supporter jusqu'à 20 watts, son homologue Pro Max était capable de tenir une puissance stable de 27 watts.

S'il y a bien un point sur lequel les iPhone sont en retard par rapport à la concurrence, c'est sur la vitesse de charge. Et il semblerait que ce sera encore le cas cette année, alors que l'USB-C permet d'aller plus loin dans ce domaine. Et même si, plus encore, Apple propose un chargeur de 35 watts et vient d'introduire un nouveau câble USB-C capable de supporter une puissance de 240 watts. Le tout, dans la catégorie des accessoires pour iPhone.