L'OSMO 3, prochain stabilisateur pour smartphone de DJI, a fuité

Une nouvelle version de l'Osmo Mobile, seulement un an et demi après la précédente

Les schémas détaillent les nouveaux moteurs © FCC

Une poignée redessinée et de nouveaux axes motorisés au programme de cet Osmo Mobile 3

Premier aperçu de l'Osmo Mobile 3 © FCC

Source : The Verge

L'est un accessoire de référence pour les vidéastes ou les voyageurs désirant réaliser de belles images stabilisées lors de leurs voyages. Après une deuxième version lancée durant le premier trimestre 2018,L'entreprise a récemment déposé une demande de certification auprès de la, l'organisme qui valide les appareils électroniques sur le sol américain. Dans cette demande,nous montrent l'appareil et son nouveau design sous toutes les coutures.ne devrait pas se lancer dans un «» de grande ampleur maisqui pourraient convaincre ses clients de passer à cette nouvelle version., rendant leplus compact quand on le transporte dans son sac. La poignée a été également retravaillée pour en améliorer la prise en main.Les moteurs dupourront désormais s'incliner et rouler, permettant ainsi aux réalisateurs en herbe de développer leur créativité avec de nouvelles possibilités de prise de vue. Enfin la connectivité passe en, réduisant ainsi la latence entre l'et le smartphone équipé.On ne sait pas encore quandofficialisera son nouvel Osmo Mobile mais il y a fort à parier que ce n'est plus qu'une question de semaines.