Plusieurs pays de l'UE veulent s'unir contre la désinformation sur la 5G

Ils demandent ainsi à Margrethe Vestager, Vice-présidente de la Commission européenne chargée de la concurrence et du numérique, et Thierry Breton, Vice-président de la Commission chargée des valeurs de l'UE et de la transparence, de lancer de nouvelles études scientifiques sur les risques de la 5G liés à la santé. Ils proposent une nouvelle campagne de sensibilisation et un débat sur les inquiétudes des opposants à la 5G, à l'international.