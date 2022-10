Rapide ou pas ? Le standard USB-C change pour faciliter la compréhension de tous

Ci-dessous sont recensés les différents logos qui apporteront bientôt plus de clarté au standard USB-C. Ces derniers ont été étudiés pour permettre au consommateur de repérer au premier coup d'œil quelles seront les vitesses de transfert d'un nouveau câble ou accessoire USB-C. Le logo change légèrement en fonction de s'il est apposé sur le packaging ou sur câble/port USB-C en lui-même. Outre les vitesses de transfert clairement affichées (en lieu et place des sigles ou numéros de version), la puissance de charge offerte est également visible.

Interrogé par The Verge au sujet de cette évolution, Jeff Ravencraft, président de l’USB-IF, a indiqué que l'organisme avait pris conscience (tardivement pourrait-on arguer) des attentes du grand public. « Ce que les consommateurs veulent – et nous l’avons appris – c’est savoir deux choses : quel est le plus haut niveau de performances que le produit peut atteindre ? Et quel est le plus haut niveau de puissance dont ils peuvent profiter avec ce produit ? », a-t-il déclaré.