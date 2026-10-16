Les médiums et les aigus sont eux aussi équilibrés, bien que légèrement en retrait à l’oreille par rapport aux basses. Nous échappons aux sensations de voile ou à un son boueux, mal défini, pour nous rapprocher d’un profil un peu plus doux que tranchant, tout simplement. À l’inverse, quelques scintillances sont de la partie (au-delà des 8-10 kHz), signe que les tweeters ont encore une marge de progression. Ce registre est maitrisé mais pas d’un incroyable niveau de détails, et la scène sonore, certes stéréo, est malheureusement trop peu étendue sur les côtés. Nous aimerions retrouver une véritable ampleur, un côté enveloppant, mais l’Acton IV est plus proche d’une représentation mono un peu large que d’une stéréo très marquée.