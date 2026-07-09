Au centre de la communication Marshall, le Bluetooth. La nouvelle puce 5.3 utilisée est en effet compatible SBC/AAC et LDAC, mais elle prend surtout en charge le standard LE Audio, y compris la norme de diffusion Auracast. Il sera donc possible de faire jouer ensemble une infinité d’enceintes de cette gamme (et d’autres marques). Pour faciliter la réception de ce flux Auracast, notamment avec les smartphones qui n’ont pas encore d’interface de ce type, l’application dédiée Marshall Bluetooth peut servir de liaison. Notons que pour faciliter cette mise en place de l’Auracast, Marshall (re)présente son module émetteur Heddon, compatible Airplay.