Evolution des Acton III et Stanmore III de la série Homeline, les nouvelles enceintes Bluetooth de salon Acton IV et Stanmore IV mettent en avant trois maitres mots : puissance design, et modernité. Outre l’approche iconique Marshall et une architecture sonore ambitieuse, ces deux modèles disposent d’une puce Bluetooth enfin compatible LE Audio/Auracast.
Petites sœurs de la Woburn, qui connaîtra très probablement une suite, les Acton IV et Stanmore IV s’adressent autant aux adeptes de design rock qu’aux amateurs de produits clés en main mais modernes. Les possibilités du LE Audio, la présence d’une petite connectique filaire, et la nouvelle architecture sonore, prouvent que Marshall ne s’est pas tourné les pouces ces dernières années.
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Un même style, deux gabarits
Pas de surprises côté stylistique, les deux enceintes sont dans la lignée de leurs devancières. Nous avons ainsi droit à un design parallélépipédique, avec un châssis en MDF recouvert du fameux similicuir texturé de la marque. Le tout s’accompagne d’autres touches typiques Marshall, comme la grille avant tissée, les pieds de découplage en caoutchouc, et bien sûr l’interface de contrôle très complète, avec molette et commutateurs, qui fait la part belle à l’aluminium couleur laiton.
L’Acton IV mesure 260 x 171 x 150 mm pour 2,65 kg, et la Stanmore IV affiche 350 x 203 x 185 mm, pour 3,99 kg. Deux beaux bébés donc, qui fonctionnent uniquement sur secteur (pas de batterie). Pour la petite histoire, Marshall insiste sur le côté vertueux de la construction, qui fait la part belle au bois (MDF) certifié FSC, ainsi qu’à l’emploi de matériaux recyclés (aluminium et néodyme entre autres). De même, certains éléments sont remplaçables, et achetables sur le site Marshall.
Bluetooth new gen, et architecture sonore remaniée
Au centre de la communication Marshall, le Bluetooth. La nouvelle puce 5.3 utilisée est en effet compatible SBC/AAC et LDAC, mais elle prend surtout en charge le standard LE Audio, y compris la norme de diffusion Auracast. Il sera donc possible de faire jouer ensemble une infinité d’enceintes de cette gamme (et d’autres marques). Pour faciliter la réception de ce flux Auracast, notamment avec les smartphones qui n’ont pas encore d’interface de ce type, l’application dédiée Marshall Bluetooth peut servir de liaison. Notons que pour faciliter cette mise en place de l’Auracast, Marshall (re)présente son module émetteur Heddon, compatible Airplay.
La connectique filaire n’est pas totalement oubliée, puisque les Marshall Acton IV et Stanmore IV intègrent une entrée jack 3,5 mm, ainsi qu’une entrée RCA placée à la base du produit.
Enfin, l’architecture sonore connaît une légère refonte. Les deux enceintes affichent une topologie deux voies, avec un woofer entouré par deux tweeters de 19 mm. La grande nouveauté vient de l’évent pour le montage bass-reflex, qui n’est plus à l’arrière mais en position verticale, ce qui permet un placement des produits près du mur.
L’Acton IV est équipée d’un woofer de 10 cm, quand la Stanmore IV passe à 12,7 cm. En revanche, (et cela est assez étonnant), l’amplification est la même dans les deux cas : amplificateur classe D de 60 W pour le woofer, deux amplificateurs classe D de 25 W pour les tweeters.
Déjà disponibles, en noir ou en blanc crème, les Marshall Acton IV et Stanmore IV sont vendues à 299 euros et 399 euros.