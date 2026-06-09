Après plus de 6 années d’existence, la bonne vieille Stockwell II de Marshall s’apprête à s’effacer pour faire place à la Stockwell III. Enceinte transportable puissante et moderne, celle-ci se présente comme un produit autant adapté à un usage nomade que sédentaire.
Sans être incroyable dans sa conception, la Stockwell III regroupe tous les points caractéristiques d’une enceinte Bluetooth moderne. Outre une dispersion 360° du son et une résistance aux éléments, elle prend en charge le standard LE Audio/Auracast, et intègre une batterie remplaçable.
LE Audio, IP55, batterie remplaçable, et son 360°
Relativement imposante (181 x 150 x 72 mm) et dépassant le kilogramme (1,3 kg), la Marshall Stockwell III est une enceinte dite transportable, puisque fonctionnant sur batterie et portée par une certification IP55, soit une résistance aux poussières et projections d’eau. Typiques de Marshall, le design très rock et le revêtement en similicuir texturé vont de pair avec des contrôles couleur laiton rappelant des amplis guitares. L’appareil dispose ainsi d’un bouton pour la navigation, d’un potentiomètre de volume, de deux potentiomètres afin d’ajuster les basses et les aigus, d’un bouton programmable M, et d’une petite interface indiquant le niveau de batterie. La Stockwell III est évidemment prise en charge par l’application dédiée Marshall Bluetooth.
Uniquement Bluetooth, l’enceinte est compatible LE Audio/Auracast, ce qui lui assure une certaine résistance face à l’obsolescence. En parlant d’obsolescence, la batterie, capable de tenir 40 h en simple charge, est facilement remplaçable. De son côté, le port de charge USB-C peut également servir de port powerbank, afin de recharger un smartphone par exemple.
Base du produit, l’architecture sonore est presque classique au vu du format : un haut-parleur de grave de 7,5 cm, et deux haut-parleurs large-bande de 4,5 cm. Ces derniers sont disposés de part et d’autre de l’enceinte, afin de créer une dispersion du son à 360°.
Marshall prévoit assez large en matière d’amplification, puisque celle-ci atteint 127 W (65 W pour le woofer, et 31 W par haut-parleur large-bande). Pour les spécifications techniques : réponse en fréquence de 54 Hz – 20 Khz, et puissance sonore max de 86 dB (ce qui n’est pas si impressionnant).
Déclinée en deux coloris (noir et blanc crème), et annoncée à 229 euros, la Marshall Stockwell III sera disponible à partir du 18 aout.
Source : Communiqué Marshall