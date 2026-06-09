Relativement imposante (181 x 150 x 72 mm) et dépassant le kilogramme (1,3 kg), la Marshall Stockwell III est une enceinte dite transportable, puisque fonctionnant sur batterie et portée par une certification IP55, soit une résistance aux poussières et projections d’eau. Typiques de Marshall, le design très rock et le revêtement en similicuir texturé vont de pair avec des contrôles couleur laiton rappelant des amplis guitares. L’appareil dispose ainsi d’un bouton pour la navigation, d’un potentiomètre de volume, de deux potentiomètres afin d’ajuster les basses et les aigus, d’un bouton programmable M, et d’une petite interface indiquant le niveau de batterie. La Stockwell III est évidemment prise en charge par l’application dédiée Marshall Bluetooth.