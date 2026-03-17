Portée par une dispersion "True Stereophonic 360°" du son, la Marshall Bromley 450 intègre pas moins de 6 haut-parleurs : 2 woofers de 16,5 cm associés à 2 radiateurs passifs de 20 cm, 4 haut-parleurs large-bande de 5 cm (dont 2 placés sur les flancs). L’ensemble est propulsé par 6 amplificateurs classe D, pour une puissance totale de 400 W. Le constructeur annonce une réponse en fréquence de 42 Hz – 20 kHz, et une puissance max de 100 dB (mesurée à 1 m).