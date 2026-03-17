Après une première incursion dans le monde de l’enceinte dite festive avec la Bromley 750, Marshall annonce la Bromley 450. Plus petite et moins extravagante d’un point de vue sonore, elle conserve ce qui fait la force de sa grande sœur : un design iconique, une construction premium, et une certaine ambition technique.
La Bromley 450 met en avant une connectique filaire complète pour raccorder microphones et instruments, une connectivité moderne (avec LE Audio), une endurance très solide, et surtout une architecture audio poussée. Six transducteurs et une dispersion 360° du son, que demander de plus ?
12,2 kg tout en modernité
Côté design, pas de surprise. La Marshall Bromley 450 adopte l’aspect très rock, façon ampli de guitare, qui caractérise l’essentiel de ses produits. Elle affiche à ce titre un revêtement vinylique sur la plupart de sa surface, et une grille métallique en façade. L’autre petit plus vient de la dimension lumineuse, puisque Marshall intègre une matrice de leds (en façade) programmable, conférant un aspect concert assez atypique.
Un peu moins haute que la Bromley 750, la Bromley 450 se présente comme une enceinte transportable : 492 x 360 x 261 mm pour 12,2 kg. Contrairement à son ainé, elle ne possède pas de roulettes ni de poignée télescopique, le déplacement s’effectue grâce à une unique poignée latérale. Nous pouvons relever son aspect légèrement baroudeuse, puisqu’une certification IP55 est appliquée.
Très complète, la Marshall Bromley 450 présente une connectivité assez poussée, notamment à travers sa puce Bluetooth compatible LE Audio, y compris Auracast. C’est toutefois par ses entrées filaires qu’elle se distingue vraiment : 1 entrée ligne RCA, 1 entrée ligne jack 3,5 mm, 2 entrées Combo (XLR/Jack 6,35 mm) commutables en micro ou instrument, 1 sortie jack 3,5 mm pour le chaînage avec d’autres enceintes, et 1 sortie USB-C pour la recharge externe.
Le tout est pilotable via l’application dédiée Marshall, mais également grâce aux nombreux boutons et molettes placés en façade.
Puissante et endurante
Portée par une dispersion "True Stereophonic 360°" du son, la Marshall Bromley 450 intègre pas moins de 6 haut-parleurs : 2 woofers de 16,5 cm associés à 2 radiateurs passifs de 20 cm, 4 haut-parleurs large-bande de 5 cm (dont 2 placés sur les flancs). L’ensemble est propulsé par 6 amplificateurs classe D, pour une puissance totale de 400 W. Le constructeur annonce une réponse en fréquence de 42 Hz – 20 kHz, et une puissance max de 100 dB (mesurée à 1 m).
L’autonomie n’est pas en reste, puisque la batterie amovible de l’enceinte permet de tenir jusqu’à 40 h. Une charge complète prend environ 3 h 30, et 20 minutes suffisent déjà à grappiller 6 h de fonctionnement.
Disponible dès maintenant, la Marshall Bromley 450 est vendue à 649 euros. Un tarif déjà haut de gamme, mais qui n’a rien de délirant par rapport à ses prétentions.